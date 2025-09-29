Ehrenamtliche Lesepaten Leselernhelfer für Schule in Baumholder gesucht 29.09.2025, 14:00 Uhr

i Bundesweit gibt es inzwischen 140 Mentorenvereine mit rund 17.000 ehrenamtlichen Lesepaten, die an die 200.000 Schulkinder betreuen. Kennzeichen jeder Patenschaft ist aber eine Eins-zu-eins-Betreuung in der Schule. Andreas Endermann

Zwei Mentorvereine gibt es in Rheinland-Pfalz – seit 2010. Bundesweit boomt das Angebot. Kultusstaatssekretärin Bettina Brück ist begeistert, aber es werden nicht mehr. In Baumholder sollen ehrenamtliche Lesepaten nach den Herbstferien loslegen.

Im Jahr 2010 fing es an: Kinderarzt Dr. Bernd Zerfaß hat im Jahr 2010 in Kirn den Verein Mentor – die Leselernhelfer Nahe-Hunsrück gegründet, um Kinder mit Leseschwächen ehrenamtlich zu unterstützen. Seither ist der Verein gewachsen, engagiert sich mit seinen ehrenamtlichen Helfern an zehn Schulen der Region von Bad Sobernheim bis zur Grundschule Auf der Bein.







