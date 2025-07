Sechs Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer und ein Toilettenhäuschen hat Boa Abofra in Ojobi errichtet. Die Schule übergab der Verein aus Leisel an die Gemeinde. Die Mitglieder wollen die Bildungseinrichtung allerdings weiter unterstützen.

Viele Spendensammlungen, einige Trips nach Ghana und rund zehn Jahre hat es gebraucht, nun ist es geschafft: Die Schule in dem ghanaischen Dorf Ojobi, für die der Leiseler Verein Boa Abofra seit seiner Gründung, sammelt, steht. Sechs Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer und ein Toilettenhäuschen hat der Leiseler Verein seit 2015 dort mit Spendengeldern errichten lassen. „Am 15. Mai dieses Jahres haben wir das Schulgebäude an die Gemeinde Ojobi übergeben“, berichtet Gabriele Westrich, Vorsitzende von Boa Abofra. Im September dieses Jahres soll der Unterricht dort beginnen, wie die Gemeindeverwaltung Ojobis Westrich mitgeteilt habe.

Wie der Verein Boa Abofra seine Mission begann

Doch bis dahin sei es ein langer Weg gewesen. Gemeinsam mit ihrem Mann Salifu Bukari, einem ghanaisch-stämmigen Simmertaler, besuchte Westrich 2012 einen Nachbarort Ojobis. Dort habe es keine Schule gegeben, die Kinder seien in der Kirche unterrichtet worden, und das auch nur, wenn die Eltern das nötige Schulgeld hätten aufbringen können. „Viele Kinder sind gar nicht in die Schule gegangen, weil das Geld fehlte“, sagt Westrich. „Das hat mich persönlich berührt.“

i Von links: Irmtraud Laqua, Salifu Bukari und Gabriele Westrich engagieren sich seit Jahren gemeinsam für das Schulgebäude in Ojobi. Niels Heudtlaß

Zurück in der Heimat gründet sie gemeinsam mit Bukari den Verein Boa Abofra, findet zahlreiche Mitstreiter, wie die zweite Vorsitzende Irmtraud Laqua. Der Verein beginnt, Geld für eine Schule zu sammeln. „2015 hatten wir über Spendenaktionen, unsere Trommelgruppe Tanamasi und Benefizaktionen genug Geld zusammen, um mit dem Bau zu beginnen“, sagt Westrich. Doch in der zuerst angedachten Gemeinde sei in dieser Zeit bereits eine Schule entstanden. „Es sollte ja nicht alles umsonst gewesen sein, also haben wir uns umgeschaut, und in Ojobi wurde ebenfalls dringend eine Schule benötigt“, erzählt Westrich. Die Zuständigen in dem Ort nahe der ghanaischen Küste seien begeistert gewesen. „Uns wurde direkt das Gelände, auf dem heute die Schule steht, geschenkt“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Der Verein aus Leisel will die Schule in Ghana weiter unterstützen

Das zuerst gesammelte Geld habe jedoch nur für das Fundament gereicht. „Also waren wir weiter aktiv und haben Geld gesammelt“, sagt Westrich. 2017, als Westrich und Bukari abermals der ghanaischen Gemeinde einen Besuch abstatten, steht bereits der erste Gebäudeteil mit drei Klassen und einem Lehrerzimmer. Dann sorgte die Corona-Pandemie für weitere Verzögerungen. „Unsere Trommlergruppe ist seit Corona kaum noch existent“, berichtet Laqua. „Wie in vielen anderen Vereinen ging es nach der Pandemie auch bei uns nur schleppend weiter“, fügt Westrich hinzu. Nichtsdestotrotz: Die Schulgebäudeübergabe an die Gemeinde Ojobi gelang in diesem Jahr. „Das ist schon ein tolles Gefühl, wir sind stolz, weil wir nicht immer sicher waren, dass es noch so weit gelingt“, sagt Laqua.

i So sieht die Schule nun von innen aus. Boa Abofra e.V.

Dabei habe das neue Schulgebäude auch zur Entwicklung des Ortes beigetragen. „Viele Eltern ziehen nun aufgrund der Schule nach Ojobi. Wir konnten beobachten, dass der Ort regelmäßig gewachsen ist“, berichtet Westrich. Damit sei für den Verein Boa Abofra aber noch lange nicht Schluss. Westrich, Laqua, Bukari und die weiteren Mitglieder wollen als eine Art Förderverein der Schule weiter unter die Arme greifen. „Schulmaterial, weitere Möbel – unser Auftrag ist noch nicht beendet“, sagt Bukari. Dabei wolle der Verein auch den Kontakt zu der Gemeinde Ojobi halten.

Auch wenn die Vereinsarbeit schwieriger geworden sei, wie Laqua anmerkt. „Wir sind älter geworden, der Verein ist älter geworden, wir brauchen neue, am besten junge Mitglieder.“ Zu diesem Zweck veranstaltet Boa Abofra am 5. Oktober dieses Jahres im Gemeindehaus in Simmertal eine Vereinsvorstellung, um neue Mitglieder zu werben.