Baby: Jens Spahn im Fokus
Leihmütter: Zu teuer für die Papas aus Idar-Oberstein
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die „Papas vom Dorf“ aus Idar-Oberstein bei einem Treffen im April im Maje-Café in Idar
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die „Papas vom Dorf“ aus Idar-Oberstein bei einem Treffen im April im Maje-Café in Idar-Oberstein
Annika Scheidt/Büro Klöckner

Unions-Fraktionschef Jens Spahn und seine Entscheidung, über eine Leihmutter ein Kind zu bekommen, wirft Fragen auf. Was sagen die schwulen „Papas vom Dorf“, das Ehepaar Bender, aus Idar-Oberstein, die zwei Jungs adoptiert haben, dazu? 

Lesezeit 3 Minuten
Unions-Fraktionschef Jens Spahn ist Vater geworden. Der kleine Georg, dessen biologischer Vater Spahns Ehemann ist, wurde von einer Leihmutter in den USA zur Welt gebracht. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten, was die CDU noch auf dem Parteitag im Februar untermauert hatte.
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