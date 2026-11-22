Die Präsentationen im Beijing Olympia Museum und auf der China Fashion Week weckten Interesse an einem deutsch-chinesischen Austausch über Kultur, Handwerk und nachhaltige Regionalentwicklung. Nun kommt eine Delegation nach Idar-Oberstein.
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Eine elfköpfige Delegation der Peking University besucht vom 25. bis zum 27. November den Landkreis Birkenfeld, im Fokus steht Idar-Oberstein. Geleitet wird sie von Prof. Dr. Xiang Yong, Inhaber des Unesco-Lehrstuhls „Creativity and Sustainable Development in Rural Areas“.