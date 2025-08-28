Knapp anderthalb Stunden waren für das feierliche Gelöbnis der Freiwillig länger Dienenden und angehenden Zeitsoldaten eingeplant – und dabei war die Rückkehr des Lehrbataillons in ihre Patenstadt von vielen Emotionen geprägt.

Pünktlich zum Ablegen des Diensteides kamen ein paar wenige Tropfen – und auf dem Messeplatz in Kusel gingen die ersten Schirme auf. Dem feierlichen Gelöbnis des Artillerielehrbataillons 345 tat dies keinen Abbruch. Eine Abordnung aus sechs Rekruten hatte an der Truppenfahne Aufstellung genommen und wiederholte die Formel des Eides, welche der Bataillonskommandeur Raik Pokorny vorsprach, während die 32 verbleibenden Zeitsoldatenanwärter und freiwillig Dienstleistenden ihn ebenfalls nachsprachen.

Es war ein beeindruckendes Erlebnis – nicht nur für die neuen Soldaten und ihre gut 180 Angehörigen, die auf der Tribüne hinter dem Rednerpult Platz genommen hatten. Auch an die 300 Bürger sowie einige Ehrengäste verfolgten den Appell. Landrat Otto Rubly schoss einige Fotos aus dem Hintergrund, während Stadtbürgermeister Martin Heß und Raik Pokorny ihre Ansprachen hielten. Zahlreiche Ehrengäste, darunter Rouven Hebel als Vertreter der VG Baumholder und Kirns Stadtbürgermeister Frank Ensminger waren extra nach Kusel gekommen.

i Beim Einmarsch der Truppenfahne folgen die Augen der Soldaten der Ehrenformation, die die Fahne des Verbandes trägt. Sascha Saueressig

Für das Lehrbataillon war es eine Rückkehr – vor elf Jahren verabschiedete sich der damalige Bataillonskommandeur Markus Kossack mit seinem Verband aus Kusel – und Oberstleutnant Pokorny hob dies auch hervor. „Es ist die erste Rückkehr unseres Verbandes in die Patenstadt, und ich bin der Stadt Kusel dankbar, dies so kurz vor der Messe ermöglicht zu haben.“ Und dies zu einem besonderen Moment, denn der Gelöbnis-Appell der Rekruten kennzeichne einen besonderen Tag. Nicht nur, weil am Vormittag in Berlin die Weichen für einen neuen Wehrdienst gestellt wurden, für die freiwillig länger dienenden Soldaten und Offizier- und Unteroffizieranwärter der erste Höhepunkt ihrer Basisausbildung anstand: Mit dem Gelöbnis respektive Eid erklärten sie ihre Selbstverpflichtung, ihrem Heimatland treu zu dienen und sich für die Gesellschaft und die Regeln der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzusetzen.

„Sie haben sich entschieden, Verantwortung zu übernehmen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben.“

Oberstleutnant Raik Pokorny an die Rekruten des Ausbildungszugs

Pokorny unterstrich in seiner Ansprache an die jungen Soldaten nicht nur deren Bekenntnis zum Grundgesetz und seinen Werten, aber auch die Bereitschaft, das Heimatland und seine Bündnispartner zu verteidigen. „In einer Zeit, in der Freiheit und Sicherheit unter Druck stehen, ist dies nicht selbstverständlich. Sicherheit und Freiheit entstehen nicht von selbst – ihr Bestand muss auch gesichert werden“, erklärte der Kommandeur. Nach Jahrzehnten der Einsparungen bei Personal, Einsatzbereitschaft und Material mache sich langsam die Erkenntnis breit, dass Bedrohungen sich nicht durch wohlfeile Reden und diplomatische Zugeständnisse sichern ließen. „Für eine glaubhafte Abschreckung bedarf es einer Gesellschaft, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen – und dazu gehört auch Wehrhaftigkeit und die Entschlossenheit, dies einzusetzen!“ Den Rekruten gab er die besten Wünsche mit und die Aufforderung, dass sie in Zukunft dazu beitragen, die Bundeswehr zu prägen.

i Kanonier (OA) Lilly Küter hält die Ansprache als Vertreterin der Rekruten. Sascha Saueressig

Stadtbürgermeister Martin Heß hob die Bedeutung des Gelöbnisses für die Patenstadt Kusel heraus: „Das Gelöbnis findet nicht hinter verschlossenen Toren, sondern hier mitten in der Öffentlichkeit statt. Es ist mehr als nur ein formaler Akt: Dies ist ein Bekenntnis zur Demokratie und zu uns als Patenstadt.“ Heutzutage sei Frieden keine Garantie, daher sei es wichtig und richtig, dass die Streitkräfte in die Lage versetzt würden, kriegstüchtig zu sein, sagte er weiter. „Das klingt vielleicht hart, aber es beschreibt es auf den Punkt.“ Er lobte die jungen Rekruten, dass sie bereit seien, Verantwortung für die Bewahrung von Frieden und Freiheit zu übernehmen.

Als Sprecherin der 38 Rekruten gab Offiziersanwärterin Lilly Küter den Zuhörern einen kleinen Einblick in die Erfahrungen der vergangenen sieben Wochen in der Basisausbildung – wie aus Fremden in kürzester Zeit eine Gemeinschaft wurde, die weiß, dass sich jeder aufeinander verlassen kann. Sie dankte ihren Ausbildern, die sie forderten, aber auch förderten, um ihnen zu zeigen, dass Grenzen sich auch verschieben und erweitern können. „Mit dem Gelöbnis heute sind wir dabei, den ersten Schritt zu nehmen, vollwertige Soldaten zu sein“, betonte die Kanonierin. Nach dem Diensteid folgte die Nationalhymne – und Oberstleutnant Pokorny, Stadtbürgermeister Heß und der Kommandeur der Divisionstruppen Brigadegeneral André Abed gratulierten der sechsköpfigen Rekruten-Abordnung stellvertretend für ihre Kameraden. Dann meldete der Appellführer, Oberstleutnant Sebastian Hix, das Bataillon ab und ließ den Ruf der Artillerie noch einmal lautstark über den Messeplatz erschallen.

Zurück auf dem Windhof

Im Vorfeld des Appells in Kusel hatten sich rund 350 Soldaten des Artillerielehrbataillons im Technische Bereich der verwaisten Uffz.-Krüger-Kaserne auf dem Windhof eingefunden, um sich auf den Nachmittag in der Stadt vorzubereiten und sich zu verpflegen. Danach ging es hinunter zur Marktwiese, um den Einmarsch zu üben. Insgesamt 38 Rekruten legten an diesem Mittwoch den Diensteid ab. Anfang Juli waren noch 41 Soldaten angetreten, doch einige wenige mussten zurücktreten und konnten diesen ersten Teil der Basisausbildung nicht beenden.