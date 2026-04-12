Brand in Baumholder
Leerstände können zur Gefahr werden
Brand Leerstand Straßburgkaserne 7. April 2020
Brand Leerstand Straßburgkaserne 7. April 2020
Hosser

Nach einem Brand in einem leer stehenden haus in Baumholder weist die Feuerwehrleitung darauf hin, dass die verlassenen Häuser besser gesichert oder schneller abgerissen werden sollten. 

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Am Osterwochenende kam es in einem seit Jahren leerstehenden Gebäude in Baumholder zu einem Brandeinsatz, der erneut die Risiken solcher Objekte in den Fokus rückt. Weil ein Wohnungsbrand gemeldet wurde, rückten zahlreiche Einheiten der Wehren aus Baumholder und die Drehleiter aus Birkenfeld aus.

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