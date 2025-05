Von Spargel bis Wild, von Hausmacher Wurst über Honig und Käse, bis hin zu Obst, Blumen, aber auch Wein und Branntwein aus Kirrweiler sowie Spargelcremesuppe aus Kirschweiler reichte das vielfältige Angebot. Doch nicht nur all das gab es auf dem Regionalmarkt in Veitsrodt. „Hier ist ja die Hölle los“, meinte ein Besucher aus Birkenfeld, und er hatte damit recht. Am Grillstand der Fußballer des TuS Veitsrodt herrschte Hochbetrieb, die Atmosphäre unter den alten Eichen hatte fast schon Prämienmarkt-Charakter.

Das traumhafte Wetter trug ein Großteil zum überragenden Besuch bei, auch die Beschicker des Flohmarkts konnten sich nicht beklagen. Marktmeister Uwe Franzmann bezifferte die Besucherzahl in den fünf Stunden auf mehr als 2000. „Ein äußerst gut besuchter Regionalmarkt“, stellte er fest.

Franzmann hatte auch mehr als 30 Standbetreiber gezählt, und 46 Beschicker für den Flohmarkt. Und auch in der Markthalle sieht man immer wieder neue Marktbeschicker, eine davon war Ana Orias Balderas aus Bundenbach mit ihren Hunsrücker Edelpilzen.

i Hans-Werner Veek servierte leckere Spargelcremesuppe. Günter Weinsheimer

Der Bio-Landbetrieb Lothar Haag aus Sensweiler hatte ein großes Angebot an Gemüsepflanzen. „Kirner Laible“ war der Renner am Stand des Berschweilerer Schwalbenhofs: Der Käse reift mit Dunkelbier im Fischbacher Kupferbergwerk. Bei Obst- und Gemüsehändler Aaron Bockius aus Gau-Algesheim waren Spargel und Erdbeeren gefragt, und Christa Werner – Seniorchefin der Schnapsbrennerei in Kirrweiler – freute sich über viele Stammkunden. Seit diesem Jahr sind auch ein Biomarkt aus Birkenfeld, wie auch die Brotmanufaktur aus Meisenheim in Veitsrodt vertreten. Auch die Produkte vom Ziegenhof Marc Schößlers aus Schwarzen sind zu nennen, und auch die Spargelcremesuppe mit Walnussbrot, welches Hans-Werner Veek und sein Team vom Restaurant Kirschweiler Brücke servierte. Insbesondere in den Sommermonaten ist auch das sogenannte Marktfrühstück beliebt.

Der nächste Regionalmarkt findet am Samstag, 7. Juni von 9 bis 14 Uhr in Veitsrodt statt.