Teure Maßnahmen alternativlos
Lebensgefahr in Idar-Oberstein durch Felsbrocken
Die Felssicherung in Idar-Oberstein: eine Geschichte, die immer wieder teure Überraschungen und Gefahren bereithält.
Die Felssicherung in Idar-Oberstein: eine Geschichte, die immer wieder teure Überraschungen und Gefahren bereithält.
Hosser. HOSSER

Jürgen Müller (Die Linke) sagte: „Beim Lesen der Sitzungsunterlagen gefriert einem das Blut in den Adern.“ Das geht nicht nur ihm so. Die Felsen-Struktur in Idar-Oberstein sorgt für extreme Gefahren. Schutzmaßnahmen sind teuer.

Lesezeit 2 Minuten
Die Felssicherungsarbeiten im Bereich des Schlosses Oberstein, die dem Schutz der Menschen im umliegenden Bereich dienen und Voraussetzung für die geplante Reaktivierung des historischen Landschaftsparks sind, werden deutlich teurer als erwartet, wie in der Sitzung des städtischen Bauausschusses deutlich wurde.
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