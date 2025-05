Lebensgefährlicher Vandalismus am Mai-Baum in Baumholder“, schreibt die Stadtverwaltung Baumholder auf ihrer Facebook-Seite. In der Nacht zum 1. Mai wurde der Maibaum in Baumholder mutwillig angesägt – „ein Akt unglaublicher Dummheit und Rücksichtslosigkeit, der Menschenleben hätte gefährden können“, wie Beigeordneter Ulrich Jung betont. Dank der Aufmerksamkeit des städtischen Mitarbeiters Michael Reis wurde der Schaden frühzeitig bemerkt. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Baum kontrolliert zu Boden brachte, das beschädigte Stück entfernte und den Maibaum wieder sicher aufstellte.

„Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet und hoffen nun auf Hilfe: Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bei der Polizei Baumholder unter Tel. 06783/9910 oder der Stadt Baumholder unter 06783/981140“, führt Jung aus. Ein angesägter Baum könne jederzeit unkontrolliert umstürzen – bei Veranstaltungen, in der Nähe von Kindern oder Passanten. Solche Taten seien nicht nur Sachbeschädigung, sie seien lebensgefährlich. Die Verwaltung dankte der Polizei, der Feuerwehr und allen Beteiligten für das schnelle und professionelle Handeln. red