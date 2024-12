Beziehungsstreit in Baumholder Lebensgefährte sticht den Ex-Mann nieder 30.12.2025, 16:01 Uhr

i In Baumholder hat in der Nacht zum Samstag ein 43-Jähriger den Ex-Mann seiner Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser lebensbedrohlich verletzt. Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Beziehungsstreit im Baumholder endet in einer Messerattacke. Ein 43-Jähriger Mann verletzt den ehemaligen Mann seiner Lebensgefährtin in dessen Wohnung schwer und droht seiner Freundin ebenfalls mit dem Tod, berichtet die Polizei.

Ein Streit zwischen einem 43-jährigen Mann mit deutsch-russischen Wurzeln und dem Ex-Mann seiner Lebensgefährtin ist in der Nacht auf Samstag eskaliert. Wie die Polizei am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung informierte, war die 46-jährige Frau bei ihrem Ex-Mann zu Besuch, als mitten in der Nacht ihr aktueller Lebensgefährte an der Wohnung in der Nähe des Baumholderer Marktplatzes eintraf.

