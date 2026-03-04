Feuerwehr packt überall mit an
Lebendigste Gruppe im Reichenbacher Ortsleben 
Der erste VG-Beigeordnete Roven Hebel (rechts) beförderte Jörg Dringelstein (Dritter von rechts) und Stefan Näher (Dritter von links) zum Hauptlöschmeister. Armin Schneider, stellvertretender Wehrleiter (links), Brand- und Katastrophenschutz Inspektor Lukas Klein (Zweiter von links) und Wehrführer Tassilo Bergrath (Zweiter von rechts) waren die ersten Gratulanten
Gerhard Müller

Die Feuerwehr in Reichenbach sorgt nicht nur für Sicherheit und und Schutz der Bürger, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil des Ortslebens. 

Zur Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach konnte Wehrführer Tassilo Bergrath neben dem stellvertretenden Wehrleiter Armin Schneider auch den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Baumholder, Rouven Hebel, den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Lukas Klein, Kreisfeuerwehrarzt Jörg Dringelstein sowie Ortsbürgermeister Uwe Nees im Gemeindehaus begrüßen.

