Die Feuerwehr in Reichenbach sorgt nicht nur für Sicherheit und und Schutz der Bürger, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil des Ortslebens.
Lesezeit 2 Minuten
Zur Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach konnte Wehrführer Tassilo Bergrath neben dem stellvertretenden Wehrleiter Armin Schneider auch den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Baumholder, Rouven Hebel, den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Lukas Klein, Kreisfeuerwehrarzt Jörg Dringelstein sowie Ortsbürgermeister Uwe Nees im Gemeindehaus begrüßen.