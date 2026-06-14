Es ist eine Ehe, die schon 70 Jahre hält, seit Idar-Oberstein Heimat und Garnisonsstadt für die Bundeswehr ist. Zum Tag der offenen Tür kamen die Menschen in Scharen. Es gab Militärtechnik und tiefe Verbundenheit mit der Region zu erleben.
Lesezeit 3 Minuten
Was für eine Schau, was für eine Kulisse. Unter einem traumhaften, strahlenden Sommerhimmel und begleitet vom unverkennbaren, satten Sound schwerer Motoren hat die Edelsteinstadt Idar-Oberstein am Samstag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Zum Tag der Garnison strömten die Besucher aus der gesamten Region in wahren Massen auf den Rilchenberg, um ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern.