Besuchermassen auf Rilchenberg Lebendige Ehe zwischen Idar-Oberstein und Garnison Andrea Brand 14.06.2026, 11:21 Uhr

i Militärgeräte und die neueste Technik konnten die Besucher beim Tag der Garnison erleben. Die Mensche aus der Region strömten in großer Zahl auf das Rilchenberg-Gelände und zeigten ihre Verbundenheit mit der Bundeswehr. Andrea Brand

Es ist eine Ehe, die schon 70 Jahre hält, seit Idar-Oberstein Heimat und Garnisonsstadt für die Bundeswehr ist. Zum Tag der offenen Tür kamen die Menschen in Scharen. Es gab Militärtechnik und tiefe Verbundenheit mit der Region zu erleben.

Was für eine Schau, was für eine Kulisse. Unter einem traumhaften, strahlenden Sommerhimmel und begleitet vom unverkennbaren, satten Sound schwerer Motoren hat die Edelsteinstadt Idar-Oberstein am Samstag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Zum Tag der Garnison strömten die Besucher aus der gesamten Region in wahren Massen auf den Rilchenberg, um ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern.







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