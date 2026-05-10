Straßenausbau in Reichenbach LBM-Chef steht hinter dem Plan einer Entlastungsstraße Gerhard Müller 10.05.2026, 10:00 Uhr

i Hier könnte ein Ansatz für die Zufahrt zum Reichenbacher Industriegebiet gefunden werden: Eine 1,2 km lange Straße wurde zur Anlegung der Windräder bereits angelegt und wieder zurückgebaut, nur der Radweg blieb erhalten. Nach dem Rückbau wächst bereits wieder Gras, wie auf der linken Bildhälfte gut zu erkennen ist. Gerhard Müller

Beim Straßenausbau in Reichenbach hakt es weiter: Der LBM hat nun signalisiert, einer alternativen Anbindung des Gewerbegebiets offen gegenüberzustehen. Dabei könnte der Radweg von der L169 ein Lösungsansatz sein.

In der Gemeinderatssitzung am 8. April hatte der Reichenbacher Gemeinderat den vom LBM geplanten Ausbau der Hauptstraße mit der ausgewiesenen Umleitungsstrecke durch Rimsberg und Nohen als Fehlplanung bezeichnet und abgelehnt. Auch die Ortsbürgermeister der betroffenen Nachbarorte waren gegen diese Planung.







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