Beim Straßenausbau in Reichenbach hakt es weiter: Der LBM hat nun signalisiert, einer alternativen Anbindung des Gewerbegebiets offen gegenüberzustehen. Dabei könnte der Radweg von der L169 ein Lösungsansatz sein.
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In der Gemeinderatssitzung am 8. April hatte der Reichenbacher Gemeinderat den vom LBM geplanten Ausbau der Hauptstraße mit der ausgewiesenen Umleitungsstrecke durch Rimsberg und Nohen als Fehlplanung bezeichnet und abgelehnt. Auch die Ortsbürgermeister der betroffenen Nachbarorte waren gegen diese Planung.