Bundeswehr in Baumholder Lautsprecherdurchsagen verunsichern Bürger Oberalbens Sascha Saueressig 12.12.2025, 18:40 Uhr

i Soldaten der Bundeswehr haben im Zuge einer Übung im Süden des Truppenübungsplatzes mit Durchsagen einer Beschallungseinheit in Oberalben für Verunsicherung gesorgt. Philipp Schulze. dpa

Eine Beschallungsanlage der Bundeswehr ist außerhalb des Truppenübungsplatzes zu gut zu hören und sorgt in Oberalben für Verunsicherung. Die Warnungen vor feindlichen Soldaten und der Einsatz von Waffen sorgen für viele Anrufe beim Ortsbürgermeister.

Im Rahmen einer Übung einer Einheit auf dem Truppenübungsplatz Baumholder ist es in dieser Woche zu Irritationen im benachbarten Oberalben gekommen. Die übende Truppe war im südlichen Abschnitt des Truppenübungsplatzes in der Nähe der Wüstung Erzweilerhof unterwegs und nutzte dabei Lautsprecherdurchsagen.







Artikel teilen

Artikel teilen