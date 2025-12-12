Lautsprecherdurchsagen verunsichern Bürger Oberalbens

Eine Beschallungsanlage der Bundeswehr ist außerhalb des Truppenübungsplatzes zu gut zu hören und sorgt in Oberalben für Verunsicherung. Die Warnungen vor feindlichen Soldaten und der Einsatz von Waffen sorgen für viele Anrufe beim Ortsbürgermeister.
Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen einer Übung einer Einheit auf dem Truppenübungsplatz Baumholder ist es in dieser Woche zu Irritationen im benachbarten Oberalben gekommen. Die übende Truppe war im südlichen Abschnitt des Truppenübungsplatzes in der Nähe der Wüstung Erzweilerhof unterwegs und nutzte dabei Lautsprecherdurchsagen.