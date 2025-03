Laut und frech: Rap-Combo 257er heizt ein

Die Hexen fliegen wieder... „Ja, das sagt man hier so. Was sich eher wie der Titel eines Hollywood-Blockbusters liest und dem Mittelalter-Genre zuordnen ließe, hat in unserer Region eine ganz andere Bedeutung. Sie zielt darauf ab, dass sich eine 670-Seelen-Gemeinde im Hunsrück zum 29. Mal aufmacht, es in der Hexennacht vom 30. April auf den 1. Mai musikalisch ordentlich krachen zu lassen, wenn es wieder heißt: Bühne frei, für den Hexenrock in Hettenrodt 2025“, freut sich der Hettenrodter Ortschef Markus Schulz, der von Anfang an mit zum harten Kern des Orga-Teams gehört.

„Lange war es still um die Hettenrodter Hexen. Seit einigen Wochen mehren sich die Nachfragen: Findet der Hexenrock 2025 statt? Warum wurde noch kein Line-up veröffentlicht? Wann beginnt der Vorverkauf? Natürlich findet ein Hexenrock 2025 statt,“ sagt Schulz, der im 20-köpfigen Hexenrock-Team aktiv ist. „Ja, wir haben tatsächlich dieses Jahr etwas mehr Vorlauf gebraucht, weil das Booking für kleine Veranstalter immer herausfordernder wird, aber wir sind stolz, ein vielfältiges Line-up auf die Beine gestellt zu haben. Besonders stolz sind wir auf unseren Headliner, den 257er, weil es uns abermals gelungen ist, einen im deutschsprachigen Raum bekannten Künstler nach Hettenrodt zu bekommen.“

Eigene Theke dabei

Der Headliner des Ein-Tages-Festivals in diesem Jahr wird laut, frech und äußerst unterhaltsam, ist Schulz überzeugt. Mit den 257er präsentieren die Hettenrodter dieses Jahr eine Band, die sich selbst nicht ganz ernst nimmt und das aber ernst meint. Die Ursprünge im Skatepunk, die deutschen Texte mit ordentlich „Holz“ und manchmal aus „Holland“ nagelt die Essener Rap-Combo mit einer Verve auf die Bühne, dass das Zelt auf dem Hettenrodter Sportgelände zum Kochen bringen wird, ist er überzeugt. Nach mittlerweile zehn veröffentlichten Studioalben startete die Band 2023 komplett neu und gehört zum festen Inventar der deutschen Musikszene. Für ihre legendären Bühnenshows sind die 257ers auf kleinen und großen Festivalbühnen im deutschsprachigen Raum berüchtigt. Ob Schaumparty, Feuerwehreinsatz auf der Bühne, 90er-Jahre Trash Pop Party oder mit dem längsten Strohhalm der Welt. „Bei einer 257ers-Liveshow bleibt kein Fan trocken. Um ihr Lieblingsgetränk in ganz Deutschland zu verbreiten, haben die 257ers ihre eigene Theke immer dabei. Mit Zapfhahn, Würfelbecher und Barhockern wird jede Bühne zur gemütlichen Eckkneipe“, hat Schulz recherchiert.

Die fünfte Jahreszeit ...

Was wird neu sein beim Hexenrock 2025? „Wir bemühen uns aktuell um ein bargeldloses Bezahlsystem an den Bonkassen und der Abendkasse. Wir sind guter Dinge, dass wir hier eine dem Zeitgeist entsprechende Lösung entwickeln werden. Außerdem wollen wir versuchen, den in 2024 neu installierten und sehr gut angenommenen Bustransfer um zwei Routen ‚über die Dörfer‘ zu erweitern, und sind hier in guten Verhandlungen mit dem RNN“, berichtet Schulz.

Ansonsten heiße es jetzt Plakate kleben, Banner aufstellen, Vorverkaufsaktionen planen, Flyer verteilen und auf den 30. April hinfiebern… „Die fünfte Jahreszeit in Heddad eben“, schmunzelt er.

Das weitere Line-up wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben, der Kartenvorverkauf startet Mitte nächster Woche an den bekannten Vorverkaufsstellen (Café Vazzola Birkenfeld, Dorfladen Hettenrodt, M+R, Carl Schmidt & Co, Wochenspiegel, Aral-Tankstelle) sowie bei Ticket-Regional.

Infos unter www.hexenrock.de, hexenrock_in_hettenrodt (Instagram), hexenrockinhettenrodt (Facebook)