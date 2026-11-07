Martinszug Idar-Oberstein Laternenumzug sorgt für strahlende Kinderaugen Christian Schulz 07.11.2026, 18:00 Uhr

i Kiara strahlte mit ihrer in der Grundschule Oberstein selbst gebastelten Laterne um die Wette. Hosser

Mehr als 1000 Teilnehmer verwandelten die Obersteiner Fußgängerzone mit ihren leuchtenden Laternen in eine stimmungsvolle Kulisse. Die Organisatoren wünschen sich jedoch mehr Unterstützung durch die Stadt Idar-Oberstein

Ein beeindruckendes Lichtermeer zog beim diesjährigen Laternenumzug durch die Obersteiner Fußgängerzone. Die Kindertagesstätten „Pusteblume“ und „Regenbogen“ sowie die Grundschule Oberstein waren die Ausrichter. Mehr als 1000 Teilnehmer verwandelten den Weg mit ihren leuchtenden Laternen in eine stimmungsvolle Kulisse.







Artikel teilen

Artikel teilen