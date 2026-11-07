Martinszug Idar-Oberstein
Laternenumzug sorgt für strahlende Kinderaugen
Kiara strahlte mit ihrer in der Grundschule Oberstein selbst gebastelten Laterne um die Wette.
Kiara strahlte mit ihrer in der Grundschule Oberstein selbst gebastelten Laterne um die Wette.
Hosser

Mehr als 1000 Teilnehmer verwandelten die Obersteiner Fußgängerzone mit ihren leuchtenden Laternen in eine stimmungsvolle Kulisse. Die Organisatoren wünschen sich jedoch mehr Unterstützung durch die Stadt Idar-Oberstein

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Ein beeindruckendes Lichtermeer zog beim diesjährigen Laternenumzug durch die Obersteiner Fußgängerzone. Die Kindertagesstätten „Pusteblume“ und „Regenbogen“ sowie die Grundschule Oberstein waren die Ausrichter. Mehr als 1000 Teilnehmer verwandelten den Weg mit ihren leuchtenden Laternen in eine stimmungsvolle Kulisse.
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