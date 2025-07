Eine große, schwarze Rauchsäule, die weithin zu sehen war, ist am Mittwochnachmittag um kurz nach 14 Uhr ist in den Himmel über Rinzenberg aufgestiegen. Ein mit Papierrollen beladener Lkw war in Brand geraten. „Bei unserer Ankunft standen die Fahrerkabine und Teile des Aufliegers bereits in Vollbrand“, sagt Wehrleiter Lars Benzel. „Der Fahrer konnte glücklicherweise frühzeitig und unverletzt aussteigen“, fügt der Wehrleiter hinzu. Das Feuer hatte schon auf ein an die Straße angrenzendes Fruchtfeld übergegriffen. Ein umsichtiger Landwirt hat mithilfe eines Grubbers, einem landwirtschaftlichen Gerät, die Ausbreitung des Flächenbrandes verhindert.

i Die Feuerwehren aus Birkenfeld, Hattgenstein, Oberhambach und Rinzenberg waren im Einsatz Hosser

Die Feuerwehren aus Birkenfeld, Hattgenstein, Oberhambach und Rinzenberg starteten einen massiven Löschangriff von zwei Seiten und hatten die Lage rasch im Griff. Insgesamt waren 16 Fahrzeuge und 50 Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings als aufwendig. Die brennenden Papierrollen mussten abgeladen, auseinandergezogen und final abgelöscht werden. „Bei Temperaturen nahe den 40 Grad, war es für alle Einsatzkräfte ein massiver Kraftakt, den sie aber sehr gut bewältigt haben“, lobt Lars Benzel seine Kameraden. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor. Neben dem Lkw, der einen Totalschaden erlitt, wurde auch die B269 stark in Mitleidenschaft gezogen und war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.