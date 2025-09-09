Bei einer Geburtstagsfeier zum 100-jährigen Bestehen gibt es immer jede Menge Ehrungen. So war es auch am Sonntag beim SV Langweiler.

Die Einwohner des Köhlerdorfes Langweiler hatten am Wochenende gleich zweifach Grund zum Feiern. Am Samstag war es die Einweihung der zwei Kilometer langen „Köhler-Liesels Naturpark-Familientour“ (die NZ berichtete) und am Sonntag der runde Geburtstag des SV Langweiler, der im Festzelt mit der Ausstellung „100 Jahre SV Langweiler“ eröffnet wurde. Die Feuerwehrkapelle Rhaunen unterhielt die Gäste während des Mittagessens (es gab leckeren Hunsrücker Rollbraten und Gefüllte Klöße). Die Frauen des Dorfes luden danach zu selbstgebackenem Kuchen und Kaffee ein.

i Klaus Kuhn (links), Präsident des Sportbundes Rheinhessen, überreichte die Ehrenurkunde des Spundes Rheinhessen an den SVL-Vorsitzenden Edwin Bock. Günter Weinsheimer

Höhepunkt des Festes war jedoch am frühen Abend der offizielle Festakt mit Ansprachen, Grußworten und Ehrungen. SVL-Vorsitzender Edwin Bock konnte eine ganze Reihe von Ehrengästen begrüßen, angefangen von Landrat Miroslaw Kowalski über Jürgen Falz (Kreisvorsitzender Fußballkreis Birkenfeld im SWFV) bis hin zu Klaus Kuhn (Präsident Sportbund Rheinhessen), Ortsbürgermeister Alfred Reicherts und Vertreter von Orts- und Nachbarvereinen.

Klaus Kuhn überreichte die Ehrenurkunde des Sportbundes und übergab eine Ehrenurkunde für die Jugendarbeit. Zudem erhielten Klaus Thees und Edmund Weidner die Sportbund-Ehrennadel in Bronze und Edwin Bock in Silber für deren langjähriges Engagement. Jürgen Falz gratulierte mit einem Ballgeschenk, in der Hoffnung, dass der Fußball in Langweiler bald wieder rolle, und überreichte einen Ausbildungsgutschein für Trainer. Auch Landrat Kowalski und Bürgermeister Uwe Weber kamen nicht mit leeren Händen. „Vereine sind Träger der Gesellschaft“, stellte der VG-Bürgermeister fest. Ortsbürgermeister Reicherts zeigte Respekt vor der schönen Bilderausstellung und überreichte ein Geldgeschenk.

i Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Günter Weinsheimer

Auch zukünftig will der Vorstand des SV Langweiler und seine siebzig Mitglieder mit den anderen Vereinen weiterhin gemeinsame Projekte durchführen, und damit versuchen, das Leben im Dorf etwas lebenswerter zu gestalten, heißt es in der Festschrift. Wenn auch der Spielbetrieb des SV Langweiler seit 2004 ruht, ist man doch froh, dass sieben Jungen und Mädchen in Nachbarvereinen Fußball spielen.

Durch das Programm führte Hans-Werner Bock, der auch die vereinsinternen Ehrungen vornahm. Mit der Goldenen Ehrennadel und Urkunde wurden ausgezeichnet: Edwin Bock, Hans-Werner Bock, Peter Diel, Inge Franz, Hans Jung, Jürgen Lautz, Karl-Heinz Leyser, Alfred Reicherts, Monika Reicherts, Uwe Stumm, Kunibert Steinmetz, Thomas Uhl, Klaus Thees, Luise Thees, Edmund Weidner, Christiane Weidner und Leni Uhl.

i Für 25-jährige Mitgliedschaft gab es die Silberne Ehrennadel für Günter Weinsheimer

Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Dieter Alt, Christoph Bernhard, Andrea Bock, Hiltrud Bock, Jutta Fronert, Simone Fronert, Karl Gerhard, Rainer Josten, Andrea Josten, Oliver Lautz, Edgar Reiter, Regina Reiter, Stephan Hahn, Theresa Hahn, Frank Schmidt, Lothar Risch, Uschi Schröder, Heinz-Peter Herber, Ina Steinmetz-Nau, Gabi Schneider und Ingo Schneider. Der Festakt wurde umrahmt von Tanzvorführungen der Highforest Dancers aus Sensweiler. weg