Bereits zum vierten Mal fand am Samstag die „Lange Nacht der Edelsteine“ in Idar-Oberstein und Umgebung statt mit freiem Eintritt, Führungen, Shuttleservice und super Stimmung. Der Zuspruch ist ungebrochen groß. Auch viele auswärtige Besucher kamen.
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Was für ein Wochenende für die Edelsteinregion Idar-Oberstein: Am Donnerstag die Eröffnung der einmaligen Munsteiner-Retropektive im Deutschen Edelsteinmuseum, dann am Samstag und Sonntag die Offenen Werkstätten mit 22 Teilnehmern und am Samstagabend die „Lange Nacht der Edelsteine“.