Idar-Obersteiner Museen
Lange Nacht der Edelsteine: Interesse ist ungebrochen
Gemeinsam mit Edelsteinkönigin Vivian Heidrich, Museumsleiterin Carolin Martin und OB Frank Frühauf eröffnete Staatssekretär Pet
Gemeinsam mit Edelsteinkönigin Vivian Heidrich, Museumsleiterin Carolin Martin und OB Frank Frühauf eröffnete Staatssekretär Petra Dick-Walther im Kristallsaal des Deutschen Mineralienmuseums die vierte „Lange Nacht der Edelsteine“.
Stefan Conradt

Bereits zum vierten Mal fand am Samstag die „Lange Nacht der Edelsteine“ in Idar-Oberstein und Umgebung statt mit freiem Eintritt, Führungen, Shuttleservice und super Stimmung. Der Zuspruch ist ungebrochen groß. Auch viele auswärtige Besucher kamen. 

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Was für ein Wochenende für die Edelsteinregion Idar-Oberstein: Am Donnerstag die Eröffnung der einmaligen Munsteiner-Retropektive im Deutschen Edelsteinmuseum, dann am Samstag und Sonntag die Offenen Werkstätten mit 22 Teilnehmern und am Samstagabend die „Lange Nacht der Edelsteine“.

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