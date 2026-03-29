Idar-Obersteiner Museen Lange Nacht der Edelsteine: Interesse ist ungebrochen Stefan Conradt

Leonhard Stibitz 29.03.2026, 13:32 Uhr

i Gemeinsam mit Edelsteinkönigin Vivian Heidrich, Museumsleiterin Carolin Martin und OB Frank Frühauf eröffnete Staatssekretär Petra Dick-Walther im Kristallsaal des Deutschen Mineralienmuseums die vierte „Lange Nacht der Edelsteine“. Stefan Conradt

Bereits zum vierten Mal fand am Samstag die „Lange Nacht der Edelsteine“ in Idar-Oberstein und Umgebung statt mit freiem Eintritt, Führungen, Shuttleservice und super Stimmung. Der Zuspruch ist ungebrochen groß. Auch viele auswärtige Besucher kamen.

Was für ein Wochenende für die Edelsteinregion Idar-Oberstein: Am Donnerstag die Eröffnung der einmaligen Munsteiner-Retropektive im Deutschen Edelsteinmuseum, dann am Samstag und Sonntag die Offenen Werkstätten mit 22 Teilnehmern und am Samstagabend die „Lange Nacht der Edelsteine“.







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