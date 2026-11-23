Versammlung in Börfink Landwirte wollen den Nationalpark einzäunen – von außen Stefan Conradt 23.11.2026, 15:00 Uhr

i So wie hier sieht es in vielen Teilen des Nationalparks aus: Umgefallene Bäume verhindern an vielen Stellen auch, dass ein Begehen und damit Jagd und Holzabfuhr aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist. Thomas Brodbeck

Zu viele Wildschweine, Holz für China und ein gesperrter Aussichtsturm: Bei der Nationalparkversammlung in Börfink wurde Unmut laut.

Bei der kommunalen Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus gab es die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. So erläuterte Jan Rommelfanger (Abteilung 2/Umweltbildung, Regionalentwicklung, Nationalparktore), dass das Interesse am Schutzgebiet nach wie vor groß sei, auch wenn die versprochenen verlässlichen Besucherzahlen anhand von Lichtschranken noch immer nicht vorliegen.







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