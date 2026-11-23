Zu viele Wildschweine, Holz für China und ein gesperrter Aussichtsturm: Bei der Nationalparkversammlung in Börfink wurde Unmut laut.
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Bei der kommunalen Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus gab es die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. So erläuterte Jan Rommelfanger (Abteilung 2/Umweltbildung, Regionalentwicklung, Nationalparktore), dass das Interesse am Schutzgebiet nach wie vor groß sei, auch wenn die versprochenen verlässlichen Besucherzahlen anhand von Lichtschranken noch immer nicht vorliegen.