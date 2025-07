Bis die Gewitter am Sonntag über den Hunsrück zogen, lief die Getreideernte auf den Äckern im Kreis Birkenfeld auf vollen Touren. Jeder Mähdrescher, der verfügbar war, war in diesen Tagen bis spät in die Nacht im Einsatz, bis der – so dringend benötigte – Regen für eine Pause sorgte.

„Aktuell ist erst die Wintergerste komplett geerntet. Raps und anderes Wintergetreide sind erst teilweise geerntet“, berichtet Niklas Alt von der Geschäftsstelle des Bauern- und Winzerverbands Rheinland- Nassau in Kirchberg, der gegen Ende des Jahres die Nachfolge von Hartmut Bauer antreten und damit auch die Geschäftsführung für den Kreis Birkenfeld in Personalunion übernehmen wird.

„Die Ernte ist durchaus zufriedenstellend, die derzeitigen Erlöse sind es nicht.“Die Landwirte beklagen niedrige Preise am Markt. Die Qualität der Ernte sei „bislang zufriedenstellend“, sagt Alt. „Die Erträge schwanken relativ stark, da sich die Trockenheit im Frühjahr/Frühsommer grade auf schwächere Standorte sichtlich ausgewirkt hat. Das ist hier im Kreis Birkenfeld der Fall. Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist eine durchschnittliche bis gute Ernte zu erwarten.“

„Die Ernte ist durchaus zufriedenstellend, die derzeitigen Erlöse sind es nicht.“

Die Landwirte hadern auch in diesem Jahr mit der Marktentwicklung.

Die derzeitigen Niederschläge verzögerten die Ernte zwar, seien bisher aber noch nicht dramatisch, da gerade in den Höhenlagen noch nicht alles richtig reif ist und man die zusätzliche Bewässerung dort gut gebrauchen kann. „Eine längere Regenperiode könnte aber zu Qualitätseinbußen führen“, warnt der Kreisgeschäftsführer. „Der Regen war jedoch sehr nötig. Die Trockenheit hat dem Grünland stark zugesetzt, und auch der Mais freut sich über Regen.“ Gleiches gilt für Zuckerrübe und Sonnenblume.

i Der Weizen steht derzeit im Hunsrück - wie auf diesem Bild bei Hottenbach - in voller Reife. Reiner Drumm

Die Preisentwicklung am Markt sei dieses Jahr aus Sicht der Landwirte wenig zufriedenstellend, weiß Alt. Und: „Da die Ernte global recht hoch geschätzt wird, sind hier erst mal keine Preissprünge zu erwarten.“ „Die Ernte ist durchaus zufriedenstellend, die derzeitigen Erlöse sind es nicht“, war seitens der Landwirte immer wieder zu hören. Die Preise seien viel zu niedrig und würden oft nicht die Kosten decken, die ein Betrieb zu tragen habe, klagte unlängst der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau (BWV), Marco Weber.

Winterweizen bleibe mit rund 100.000 Hektar die wichtigste Marktfrucht in Rheinland-Pfalz. Die Ertragsspanne reiche je nach Boden und Niederschlagsverteilung von mäßig bis sehr gut. Die Qualität sei „weitgehend in Ordnung“, das variiere aber von Lage zu Lage. So haben die Landwirte derzeit zwei Wünsche: Auch den Rest der Ernte trocken einbringen zu können und dass der Getreidepreis wieder anzieht.