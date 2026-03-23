SPD-Direktkandidatin Caroline Pehlke holt das Direktmandat im Kreis Birkenfeld. Doch bei der Zweitstimme zählt die SPD wohl zu den großen Wahlverlierern im Kreis Birkenfeld, während die AfD massive Zugewinne verbuchen kann. Die Analyse.
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Der Wahlabend im Kreis Birkenfeld gehörte ganz Caroline Pehlke. Überzeugend setzte sich die SPD-Direktkandidatin gegen die Konkurrenz durch. 34,9 Prozent der Wählerstimmen erreichte die 42-Jährige und damit ganze 6,8 Prozentpunkte mehr als ihr Herausforderer aus Reihen der CDU, Frederik Grüneberg (28,1 Prozent).