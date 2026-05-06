Rückzug von Biontech
Landrat: Schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort
Das Biopharma-Unternehmen Biontech schließt seinen Produktionsstandort in Idar-Oberstein. Das teilte das Unternehmen am Dienstag
Das Biopharma-Unternehmen Biontech schließt seinen Produktionsstandort in Idar-Oberstein. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit und löste damit Entsetzen in der Region aus.
Hosser

Vom Hoffnungsträger zum Leerstand? Das Biopharma-Unternehmen Biontech schließt den Produktionsstandort Idar-Oberstein. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit und löste damit Entsetzen in der Region aus angesichts der derzeit vielen Insolvenzen.

Lesezeit 4 Minuten
Durch die angekündigte Schließung des Produktionsstandorts Idar-Oberstein von Biontech werden bis Ende 2027 bis zu 440 Mitarbeiter im Vollmersbachtal ihre Jobs verlieren. Als Grund gibt das Mainzer Biopharma-Unternehmen eine Neuausrichtung und eine Umorganisation der Produktion an.

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