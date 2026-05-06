Vom Hoffnungsträger zum Leerstand? Das Biopharma-Unternehmen Biontech schließt den Produktionsstandort Idar-Oberstein. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit und löste damit Entsetzen in der Region aus angesichts der derzeit vielen Insolvenzen.

Durch die angekündigte Schließung des Produktionsstandorts Idar-Oberstein von Biontech werden bis Ende 2027 bis zu 440 Mitarbeiter im Vollmersbachtal ihre Jobs verlieren.

Als Grund gibt das Mainzer Biopharma-Unternehmen eine Neuausrichtung und eine Umorganisation der Produktion an.