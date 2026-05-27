Der Nationalparklandkreis Birkenfeld freut sich über ein Team, das in den USA die Vizeweltmeisterschaft errungen hat und sich aus Sportlerinnen aus zwei traditionsreichen Vereinen – dem Idarer Turnverein und dem VfR Baumholder – zusammensetzt.

Vor knapp einem Monat gelang dem Seniorteam der Startgemeinschaft des Idarer Turnvereins (ITV) und des VfR Baumholder in den USA ein sensationeller Erfolg: Bei der Weltmeisterschaft der Vereinsmannschaften im Cheerleading sicherten sich die „Blazing Fusion" den Vizeweltmeistertitel. Als Deutscher Meister des Jahres 2025 war das Team für Deutschland an den Start gegangen und belegte hinter Tschechien einen herausragenden zweiten Platz.

Dieser außergewöhnliche sportliche Erfolg war für Landrat Miroslaw Kowalski Anlass, die Athletinnen und die Vorsitzenden der beiden Vereine zu einem Empfang im Birkenfelder Schloss einzuladen. Der Landrat gratulierte dem Team zu seiner beeindruckenden Leistung und sprach den Sportlerinnen seinen großen Respekt aus.

Trainerin Carolina Dasch berichtete beim Empfang von den Erlebnissen rund um die Weltmeisterschaft in Orlando sowie von den beeindruckenden Trainings- und Wettkampfanlagen im Disney World Resort. Insgesamt 21 aktive Chearleaderinnen von „Blazing Fusion" waren - unterstützt zwei Trainerinnen und vier Betreuern - bei den Titelkämpfen in Florida an den Start gegangen.

Landrat Kowalski verabschiedete die erfolgreichen Cheerleaderinnen mit einem kleinen Präsent. Zudem überreichte er den Vereinsvorständen des Idarer TV und des VfR Baumholder jeweils eine Glückwunschurkunde des Landkreises. „Der sportliche Erfolg zeigt eindrucksvoll, wie facettenreich und leistungsstark das sportliche Leben im Nationalparklandkreis Birkenfeld ist.“ Besonders bemerkenswert sei dabei, dass sich Sportlerinnen aus zwei traditionsreichen Vereinen zu einer erfolgreichen Startgemeinschaft zusammengeschlossen haben. „Dieses vorbildliche Miteinander verdient große Anerkennung", betonte Miroslaw Kowalski. red