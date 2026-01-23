20 E-Busse für Idar-Oberstein Landrat: „Ein Meilenstein für den ÖPNV“ Stefan Conradt 23.01.2026, 18:00 Uhr

i Innen sehen die E-Busse aus wie alle anderen auch, aber es gibt weniger Podeste und Erhöhungen - sehr bequeme Sitze. Hosser. HOSSER

E-Mobilität ist die Zukunft – da sind sich Verkehrsexperten einig. Auch im Busverkehr und sogar im topografisch anspruchsvollen Idar-Oberstein. Die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld zeigen, dass das geht, und nehmen 20 E-Busse in Betrieb.

Landrat Miroslaw Kowalski sprach von einem „Meilenstein für den ÖPNV“, Oberbürgermeister Frank Frühauf von einem „historischen Ereignis“ und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schickte extra eine Video-Grußbotschaft aus Berlin. In der Messe Idar-Oberstein wurden am Freitag die neuen Elektrobusse der Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld (NVB) der Öffentlichkeit vorgestellt.







