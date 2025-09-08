Von einer Aussage von Landrat Miroslaw Kowalski in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses fühlte sich der frühere Beigeordnete Bruno Zimmer offenbar persönlich angesprochen. Im Kreistag hakte er jetzt jedenfalls nach: Was der Kreischef denn genau damit gemeint habe, dass er einiges von seinen Vorgängern im Amt geerbt, aber auch als Hypotheken übernommen habe beziehungsweise habe übernehmen müssen, wollte Zimmer wissen. Hellhörig hatte ihn wohl auch gemacht, dass der Landrat diese Äußerungen im Zusammenhang mit zwei Entscheidungen, die auf Antrag der SPD-Fraktion gegen seinen Willen getroffen wurden, gemacht hatte.

Denn diese basieren auf einer Übereinkunft zwischen Uwe Weber, dem Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen, und den beiden damaligen Beigeordneten Bruno Zimmer und Peter Simon. Sie wurde in jener Zeit getroffen, als diese den schwer erkrankten Landrat Matthias Schneider vertraten. Es ging dabei um drei Grundstücke im Bereich der IGS Herrstein-Rhaunen, die auf Beschluss des Kreistags von der Verbandsgemeinde an den Landkreis übergehen. Zudem muss die Kreisverwaltung offene Posten im Zusammenhang mit dem Einbau von stationären Lüftungsanlagen in der IGS Herrstein-Rhaunen am Standort Rhaunen in Höhe von 63.669,18 Euro übernehmen.

Nicht alle Vorhaben zu Ende gebracht

Er habe niemanden persönlich angreifen wollen, beteuerte der Landrat. Es sei ganz normal, dass es bei einer Amtsübergabe nicht abgeschlossene Prozesse gebe. Auch er habe als Stadtbürgermeister in Birkenfeld nicht alle Vorhaben zu Ende bringen können. Zu seinen Erblasten als Landrat zählt der gläserne Eingangsbereich zum alten Verwaltungsgebäude mit einem Dach in der Form eines Diamanten aus der Ära Schneider. Dazu schwelt offenbar schon länger ein Streit zwischen Verwaltung und der Firma, die seinerzeit den Auftrag erhalten hatte. Inzwischen gibt es nach Aussage von Dezernent Roland Praetorius „ein gerichtsfestes Gutachten“, wonach der Bau so mangelhaft ausgeführt wurde, dass er nicht mehr instandgesetzt werden könne. Abzuwarten bleibt jetzt laut Dezernent, wie der Unternehmer darauf reagiert.

Auftrag für Sanierung des Daschgeschosses

Einstimmig vergab der Kreistag den knapp 84.000 Euro teuren Auftrag für die Planung zur Sanierung des Dachgeschosses des Gebäudes sowie der Fassade an das Planungsbüro Hub aus Idar-Oberstein. Auch die Dacheindeckung soll erneuert werden. Das oberste Geschoss wird komplett entkernt. Zu dem Paket gehören auch eine neue Netzwerkverkabelung sowie die Erneuerung der Elektroinstallation, der Wärmedämmung, der Bodenbeläge, der Decken, Wände und der Fenster im Dachgeschoss.

Da für das die Arbeiten am Dach das Gebäude eingerüstet wird, soll dann auch die Fassade neu gestrichen werden. Auch eine Sonnenschutzanlage ist vorgesehen. Die Kosten werden auf insgesamt rund 1,4 Millionen Euro geschätzt. Das Land fördert die Maßnahme mit voraussichtlich 843.000 Euro.