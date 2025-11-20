Sechs Monate für Birkenfelder Landgericht bestätigt Urteil aus erster Instanz Günter Schönweiler 20.11.2025, 14:00 Uhr

i Ein Joint mit Cannabis (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Man kann es ja mal versuchen: Ein 40-jähriger Birkenfelder, bei dem Cannabis und Hasch mit einem Wirkstoffgehalt von fast 17 Gramm THC gefunden wurde, scheiterte mit seinem Berufungsversuch am Landgericht Bad Kreuznach.

Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 40 Jahre alten, wegen eines Betäubungsmitteldelikts bereits vorbestraften Angeklagten aus Birkenfeld wegen unerlaubten Besitzes von Cannabis in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen