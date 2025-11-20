Landgericht bestätigt Urteil aus erster Instanz

Man kann es ja mal versuchen: Ein 40-jähriger Birkenfelder, bei dem Cannabis und Hasch mit einem Wirkstoffgehalt von fast 17 Gramm THC gefunden wurde, scheiterte mit seinem Berufungsversuch am Landgericht Bad Kreuznach.
Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 40 Jahre alten, wegen eines Betäubungsmitteldelikts bereits vorbestraften Angeklagten aus Birkenfeld wegen unerlaubten Besitzes von Cannabis in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt.