Landesmuseum Birkenfeld zeigt christliche Kunstwerke

Das Landesmuseum Birkenfeld wird am 30. März eine neue Sonderausstellung zum Thema „Sakrale Schätze: Kunstwerke als Symbole des Glaubens“ in seinen Räumlichkeiten eröffnen. Von reich verzierten Messkelchen aus Gold und Silber bis zu ihren schlichteren Pendants aus Ton bis zu künstlerisch gefertigten Kerzenständern, Kästchen und Kreuzen, ebenfalls aus Edelmetallen, bietet die Ausstellung einen Überblick über zahlreiche christliche Kunstwerke. Die Ausstellungsstücke stammen dabei größtenteils aus dem Besitz der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus Birkenfeld sowie der Evangelischen Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald. „Die meisten der Gegenstände, die in der Ausstellung gezeigt werden, werden in den jeweiligen Kirchen weiterhin genutzt“, sagt Pastor Christoph Eckert von der St. Jakobus Gemeinde.

Kirchengemeinden wollen für sakrale Kunst sensibilisieren

Die zeitlichen Ursprünge der Ausstellungsstücke variieren dabei stark. Vieles käme aus der Zeit seit dem Bau der katholischen Kirche in Birkenfeld im Jahr 1892, doch manches sei bereits lange vorher hergestellt worden. So auch ein besonderes Highlight der Ausstellung – ein Messgewand dessen Stab, der mit Stickereien besetzte Läufer vorne am Gewand, aus dem 16. Jahrhundert stammt. Auch dieses historische Stück werde in der katholischen Gemeinde zu besonderen Anlässen noch verwendet, verrät Eckert. Ebenfalls zu den Ausstellungsstücken gehört eine Bibel aus dem Jahr 1894, die im Auftrag der evangelischen Kirchenkonferenz durchgesehen wurde und mit klassischen Gemälden aus verschiedenen europäischen Ländern illustriert ist.

i Diese Bibel mit künstlerischen Illustrationen ist eines der Highlights der Ausstellung. Niels Heudtlaß

„Im Gottesdienst werden diese Kunstwerke nicht immer wahrgenommen. Wir wollen eine neue Sensibilität dafür schaffen, wie sich sakrale Kunst, auch in den Unterschieden zwischen evangelischer oder katholischer Glaubensrichtung entwickelt hat“, erklärt Eckert die Motivation für die Ausstellung.

In ganz Europa würden Kirchen schließen, aufgrund sinkender Mitgliederzahlen und finanzieller Engpässe, erklärt Hanno Schmitt, promovierter Liturgiewissenschaftler und Studienfreund von Eckert, der bei der Eröffnung der Sonderausstellung eine Ansprache halten wird. Das reiche Erbe sakraler Kunst verschwinde teils bei diesen Kirchenschließungen. „Immer häufiger landen diese Objekte auf dem freien Markt, wo sie wie profane Ware gehandelt werden“, sagt Schmitt. Ein Beispiel hierfür sei Ebay, wo immer wieder solche Kunstwerke zum Kauf angeboten würden. Deswegen wolle die Ausstellung die „vielschichtige Bedeutung von Kunstwerken, die einst das Herzstück religiösen Lebens waren“ erkunden.

Ausstellung soll zum Nachdenken anregen

Denn diese Kunstwerke seien viel mehr als nur Dekoration. „Sie sind Manifestationen des Glaubens, Spiegelbilder der Spiritualität und Zeugnisse der Kunstgeschichte“, sagt Schmitt. Sie seien auch nicht einfach Gebrauchsgegenstände. „Durch die Weiher, die früher üblich war und die Segnung, die heute gebräuchlich ist, werden sie zu sakralen Gegenständen, die eine besondere Bedeutung und Funktion im Gottesdienst haben. Auch diesen beiden Punkten solle mit der Ausstellung Rechnung getragen werden. Mit der Sonderausstellung wollten Kirchen und Landesmuseum Besuchern das Kennenlernen dieser Symboliken ermöglichen, auch denen, die sonst wenig Berührungspunkte mit der Kirche hätten, fügt Eckert hinzu.

i Von Kreuzen über Kelche bis zu Messgewändern. Viele Ausstellungsstücke kennt der Kirchgänger aus dem Gottesdienst. Nun soll auch ihre Historie thematisiert werden. Niels Heudtlaß

Die Ausstellung ’Sakrale Schätze’ wolle nicht nur die Schönheit und den historischen Wert dieser Kunstwerke präsentieren, sondern auch zum Nachdenken anregen, sagt Schmitt. „Über den Umgang mit religiösem Erbe, über die Bedeutung von Spiritualität in einer säkularen Welt und über die Frage, wie wir die Botschaften dieser Kunstwerke für unsere Zeit neu interpretieren können.“

Die Sonderausstellung im Birkenfelder Landesmuseum öffnet am 30. März ab 14 Uhr ihre Türen. Begleitet wird die Eröffnung von einem Rahmenprogramm, das unter anderem eine musikalische Darbietung als auch ein Vorwort von Hanno Schmitt beinhaltet. Außerdem werden Kaffee und Kuchen angeboten, sowie ein antiquarischer Büchertisch zum Stöbern, wie das Landesmuseum ankündigt.