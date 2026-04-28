Reichenbach will investieren Lagermöglichkeit und eventuell auch Traktor-Stellplatz Gerhard Müller 28.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Offene Gruppe hat wieder ihre Arbeiten aufgenommen. In erster Linie beschäftigen sich die Mitglieder mit Verschönerungs, und Sicherungsarbeiten. Auf unserem Foto sind Mitglieder damit beschäftigt, Sicherheitsmatten unter die Schaukel am Gemeindehaus zu verlegen, damit ein Sturz von der Schaukel verletzungsfrei bleibt. Gerhard Müller

Der Gemeinderat in Reichenbach hat die Anschaffung von zwei Lagercontainern beschlossen, um die Marktstände darin unterbringen zu können. Der Gemeindetraktor soll auch von speziell eingewiesenen Mitgliedern der Offenen Gruppe gefahren werden können.

Einen Antrag auf Zuschuss für Organisation und Durchführung des zweiten Frühlingsfestes stellte die Kulturgemeinschaft (KGR). Ohne größere Aussprache bewilligte der Rat der KGR, der alle Vereine angeschlossen sind, 1.500 Euro – bei einer Enthaltung.Da die Vermieterin des bisherigen Standortes, der zur Aufbewahrung der Marktstände und weiteren Utensilien diente, diesen kündigte, musste eine neue Lösung gefunden werden.







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