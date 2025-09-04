Wie geht’s weiter mit der Obersteiner Fußgängerzone? Hanna Herzog, die den Laden „Gerdas“ betreibt, hat sich darüber Gedanken gemacht und schildert Erfahrungen. Sie übt Kritik an der Stadtverwaltung. Auch mit Blick auf den Pop-up-Store.

Am Ende der Fußgängerzone am Obersteiner Marktplatz eröffnete im Oktober 2024 der Laden „Gerdas – alles handgemacht“ unter der Regie von Hanna Herzog aus Idar-Oberstein. Im Sortiment finden die Kunden eine bunte Auswahl an Produkten, die größtenteils von regionalen Unternehmen stammen. Ob handgefertigter Schmuck und liebevoll gestaltete Grußkarten bis hin zu ostafrikanischem Kunsthandwerk und Idar-Oberstein Merchandise – es wird ein buntes Sortiment angeboten.

Auch einige Produkte aus dem Online-Shop „Pinguinkuhs Shop“, den Hanna Herzog zusammen mit ihrer Freundin Sarah Schott betreibt, umfasst das Sortiment. Für Herzog war es, so sagte sie damals gegenüber unserer Zeitung, eine Herzensangelegenheit, einen Raum zu schaffen, in dem die Kreativität und das Können lokaler (Klein-)Unternehmen sichtbar wird. Zudem bietet das „Gerdas – alles handgemacht“ eine attraktive Möglichkeit für Unternehmer aus der Region, denn sie können im Laden Regale anmieten, um ihre (handgefertigten) Waren ebenfalls zum Verkauf anzubieten. So wird der Laden zu einer Art Gemeinschaftsprojekt. Nähwaren, Schmuck, Dekoartikel, kleine Geschenke, Honig: Einige Mieter hat Herzog gefunden, die dort ihre Waren anbieten.

Zum Teil ging der Plan auf. Und dennoch ist die Zukunft von „Gerdas“ ungewiss. Hanna Herzog war fünf Monate Mieterin des im August 2023 eröffneten Pop-up-Stores (früher Frank Moda) in der oberen Fußgängerzone. Der Store steht seit Monaten leer, offizielles Ende war im Juni. „Schon, als wir dort noch vier Mieterinnen mit verschiedenen Angeboten waren, wurde sich vonseiten der Stadt nicht wirklich damit beschäftigt. Sporadische Nachfragen kamen per E-Mail.“

Was Herzog betont: „Die Bereitschaft zur Senkung des Mietzinses von Geschäftseigentümern ist nicht hoch. Wir haben ebenfalls mit einigen Eigentümern geredet, die Mieten waren sehr hoch, und auf Nachfrage nach Senkung wurden die Ladenlokale lieber leer stehen gelassen…“

Für den Pop-up-Store wurden bekanntlich keine Nachmieter gefunden, es bestehe kein Interesse, hieß es vonseiten der Wirtschaftsförderung der Stadt. Ihr sei es indes gelungen, fürs „Gerdas“ acht Mieter für Regale im Laden zu finden. Es gebe also sehr wohl Interessierte. Weitere Anfrage seien vorhanden.

In einigen Gesprächen mit Interessenten sei die Kommunikation mit der Stadtverwaltung als schwierig empfunden worden, schildert sie. „Das ist auch meine Erfahrung. Bei Ideen wurde nur zu einer anderen Stelle verwiesen, oder es wurde nur mit ,Das ist nicht möglich‘ geantwortet. Mein Eindruck: Es gibt kein Interesse vonseiten der Stadt. Dann kann man auch kein Interesse von anderen erwarten.“

Viele meckern nur

Die finanzielle Förderung durch das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sei sehr gut, dafür sei sie dankbar. Das mangelnde Interesse finde sie letztlich „sehr schade“ und entspreche nicht ihrer Vorstellung einer komplett erfolgreichen Unterstützung und Begleitung.

Touristen seien größtenteils sehr begeistert von der Stadt, dem Marktplatz und der Atmosphäre: Einheimische seien indes nur am Meckern. Kommentare wie „Jetzt waren wir hier auch mal drin, muss nicht noch einmal sein“, „Das Geschäft gibt’s in einem halben Jahr eh nicht mehr“, „Das bekomme ich aber auf Temu, Amazon etc. günstiger“ oder „Das braucht man alles ja nicht!“ seien keine Seltenheit.

Mit einer solchen Einstellung der Menschen könne sich kein Laden halten: „Wenn man selbst die Geschäfte vor Ort nicht unterstützt, sollte man sich nicht wundern, wenn immer mehr Geschäfte schließen. Natürlich braucht man nicht alles, aber man braucht auch keine 392 Ketten, zehn Paar Schuhe oder den dicksten SUV.“ Einige Idar-Obersteiner warteten darauf, dass sich was ändere, wollten aber selbst nichts dafür tun und gingen selbst nicht in die Stadt, meckerten aber trotzdem ganz fleißig.“ Natürlich gebe es auch andere Erfahrungen sowie konstruktive Gespräche mit Menschen von hier.

Pehlke: Hilfe auf vielen Ebenen

Unsere Zeitung konfrontierte die Wirtschaftsförderung der Stadt Idar-Oberstein mit der Kritik. Wirtschaftsförderin Caroline Pehlke kommentiert: „Ein Pop-up-Store ist eine kurzfristige Verkaufsfläche mit Marketingeffekt. Der Vermieter ist dabei Partner, der die nötige Fläche – oft zu besonderen Konditionen – bereitstellt. Für beide Seiten kann ein solches Modell gewinnbringend sein: Einerseits wird leerstehender Raum kreativ genutzt, andererseits erhalten Unternehmen die Möglichkeit, sich flexibel am Markt zu positionieren.“

Beim Pop-up-Store habe die Stadtverwaltung als Vermieterin für die interessierten Mieterinnen, darunter auch Hanna Herzog, fungiert: „Bei einem Mietzins von 1 Euro warm pro Quadratmeter halten wir die geäußerte Kritik für schwer nachvollziehbar. Den ursprünglich vereinbarten Zeitraum haben wir auf Wunsch sogar noch verlängert und das Mietverhältnis zu den gleichen, sehr günstigen Konditionen fortgesetzt.“

Darüber hinaus sei die damalige Citymanagerin regelmäßig und verlässlich mindestens einmal pro Woche für mehrere Stunden persönlich im Laden ansprechbar gewesen. Sie habe die Betreiberinnen aktiv unterstützt – sogar bei der Kundenberatung, wenn diese selbst verhindert gewesen seien. „Auch über dieses Engagement hinaus haben wir mehrfach proaktiv das Gespräch gesucht und Unterstützung angeboten. So haben wir beispielsweise eine größere Bestellung von Merchandise-Taschen bei Hanna Herzog in Auftrag gegeben, um ein anderes städtisches Event auszustatten. Ebenso haben wir bei einer anderen Betreiberin Grillzangen als Werbegeschenke bezogen“, betont Pehlke.

Herzogs neues Ladenlokal sei im ersten Jahr ebenfalls vonseiten der Stadt angemietet worden – mit einer Kostenübernahme von 75 Prozent der Miete in den ersten sechs Monaten und 50 Prozent im zweiten Halbjahr. Dieser Schritt habe im Vorfeld auch Verhandlungen mit dem Eigentümer erfordert, um einen im Sinne der Fördervorgaben reduzierten Mietzins zu erzielen. Erst mit Ablauf dieses einen Jahres sei der Mietvertrag vollständig auf Hanna Herzog übergegangen. Zur zusätzlichen Unterstützung sei im Rahmen des Förderprogramms ein professionelles Social-Media-Reel produziert worden, in dem Herzog ihr neues Ladenlokal habe bewerben können.