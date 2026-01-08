Kurzschluss sorgt für abruptes Ende

Die Neujahrszeit ist die Zeit des Rück- und Ausblicks. Und die Zeit des Zusammenkommens und Freundetreffens. „Come together“, sangen schon die Beatles. Und das lassen sich die Fans der Village Blues Band nicht zweimal sagen.
Lesezeit 1 Minute
Das hat schon Tradition: Mit Gästen und Fans spielte Village Blues zum traditionellen Neujahrskonzert bei Shorty auf. Leider hatte die Idar-Obersteiner Band an diesem Januarabend kein Glück mit dem Wetter: Nach den Schneefällen tagsüber fanden sich nur etwa 60 Besucher in der Kultkneipe in Bärenbach ein und genossen – wie immer – ein mehrstündiges Programm mit Bluesklassikern und teils fast vergessenen Perlen aus der Rock-Historie wie „Something ...