Neujahrskonzert beim Shorty Kurzschluss sorgt für abruptes Ende Stefan Conradt 08.01.2026, 06:00 Uhr

i Mit Gast-Bassist Karsten Hahn spielte die Village Blues Band zum traditionellen Neujahrskonzert bei Shorty in Bärenbach auf. Stefan Conradt

Die Neujahrszeit ist die Zeit des Rück- und Ausblicks. Und die Zeit des Zusammenkommens und Freundetreffens. „Come together“, sangen schon die Beatles. Und das lassen sich die Fans der Village Blues Band nicht zweimal sagen.

Das hat schon Tradition: Mit Gästen und Fans spielte Village Blues zum traditionellen Neujahrskonzert bei Shorty auf. Leider hatte die Idar-Obersteiner Band an diesem Januarabend kein Glück mit dem Wetter: Nach den Schneefällen tagsüber fanden sich nur etwa 60 Besucher in der Kultkneipe in Bärenbach ein und genossen – wie immer – ein mehrstündiges Programm mit Bluesklassikern und teils fast vergessenen Perlen aus der Rock-Historie wie „Something ...







Artikel teilen

Artikel teilen