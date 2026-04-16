Frauennotruf Idar-Oberstein Kursangebot: Wie Frauen Grenzen setzen können Vera Müller 16.04.2026, 13:00 Uhr

i Der Frauennotruf Idar-Oberstein organisiert für den 25. April einen ganztätigen WenDo-Selbstbehautungs-, Selbstverteidigungs- und Stärkungskurs für Mädchen und Frauen. Maurizio Gambarini. Maurizio Gambarini/dpa/dpa-tmn

WenDo-Kurse vermitteln verbale Techniken, Körperhaltung und effektive Selbstverteidigung, um Grenzen zu setzen, Selbstbewusstsein zu stärken und Übergriffe abzuwehren. Der Idar-Obersteiner Frauennotruf organisiert nun ein solches Angebot.

Der Frauennotruf Idar-Oberstein organisiert für den 25. April einen ganztätigen WenDo- Selbstbehauptungs-, Selbstverteidigungs- und Stärkungskurs für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren in Idar-Oberstein. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der Frauennotruf Idar-Oberstein zum Thema sexualisierte Gewalt.







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