WenDo-Kurse vermitteln verbale Techniken, Körperhaltung und effektive Selbstverteidigung, um Grenzen zu setzen, Selbstbewusstsein zu stärken und Übergriffe abzuwehren. Der Idar-Obersteiner Frauennotruf organisiert nun ein solches Angebot.
Lesezeit 1 Minute
Der Frauennotruf Idar-Oberstein organisiert für den 25. April einen ganztätigen WenDo- Selbstbehauptungs-, Selbstverteidigungs- und Stärkungskurs für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren in Idar-Oberstein. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der Frauennotruf Idar-Oberstein zum Thema sexualisierte Gewalt.