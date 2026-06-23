Waldbrand bei Ruschberg Kupferkabeldiebe brennen Grillhütte im Eschelbach ab Sascha Saueressig 23.06.2026, 17:30 Uhr

i Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag ein Feuer an der Grillhütte im Ruschberger Wald gelegt. Alfred Heu

Kriminelle haben in der Nacht zum Dienstag versucht, die Ummantelung von Kupferkabeln an einem offenen Feuer wegzubrennen. Doch der Schmelzversuch an der Schutzhütte im Ruschberger Wald ging schief. In einem Großeinsatz rückte die Feuerwehr an.

Jäger haben in der Nacht zum Dienstag einen Brand an der Schutzhütte in der Eschelbach an einem asphaltierten Waldweg zwischen Ruschberg und Berglangenbach gemeldet. Ein Mitjäger des Ruschberger Jagdpächters hatte die Flammen im Wald kurz nach 1 Uhr früh entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.







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