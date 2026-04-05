Urkunde in Fischbach übergeben
Kupferbergwerk ist Mitglied im Nationalpark-Netzwerk
Matthias Spieles (links im Bild), Produktleiter für Regionalentwicklung und Tourismus beim Nationalparkamt, freut sich über die
Matthias Spieles (links im Bild), Produktleiter für Regionalentwicklung und Tourismus beim Nationalparkamt, freut sich über die neue Partnerschaft mit dem Kupferbergwerk Fischbach. Reiner Hahn-Köhne präsentiert die Urkunde. Das Museum erfüllt alle ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien, um offizieller Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald zu werden.
Thomas Brodbeck

Das Kupferbergwerk in Fischbach erfüllt alle ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien, um offizieller Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald zu werden. Betriebsleiter Rainer Hahn-Köhne nahm jetzt die entsprechende Urkunde in Empfang.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist für alle Beteiligten ein Gewinn: Das Kupferbergwerk in Fischbach wird offizieller Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Nicht ohne Stolz nahm Betriebsleiter Rainer Hahn-Köhne die Urkunde und eine gravierte Schiefertafel von Matthias Spieles vom Nationalparkamt entgegen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren