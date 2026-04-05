Urkunde in Fischbach übergeben Kupferbergwerk ist Mitglied im Nationalpark-Netzwerk Thomas Brodbeck 05.04.2026, 11:00 Uhr

i Matthias Spieles (links im Bild), Produktleiter für Regionalentwicklung und Tourismus beim Nationalparkamt, freut sich über die neue Partnerschaft mit dem Kupferbergwerk Fischbach. Reiner Hahn-Köhne präsentiert die Urkunde. Das Museum erfüllt alle ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien, um offizieller Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald zu werden. Thomas Brodbeck

Das Kupferbergwerk in Fischbach erfüllt alle ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien, um offizieller Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald zu werden. Betriebsleiter Rainer Hahn-Köhne nahm jetzt die entsprechende Urkunde in Empfang.

Es ist für alle Beteiligten ein Gewinn: Das Kupferbergwerk in Fischbach wird offizieller Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Nicht ohne Stolz nahm Betriebsleiter Rainer Hahn-Köhne die Urkunde und eine gravierte Schiefertafel von Matthias Spieles vom Nationalparkamt entgegen.







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