Das Kupferbergwerk in Fischbach erfüllt alle ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien, um offizieller Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald zu werden. Betriebsleiter Rainer Hahn-Köhne nahm jetzt die entsprechende Urkunde in Empfang.
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Es ist für alle Beteiligten ein Gewinn: Das Kupferbergwerk in Fischbach wird offizieller Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Nicht ohne Stolz nahm Betriebsleiter Rainer Hahn-Köhne die Urkunde und eine gravierte Schiefertafel von Matthias Spieles vom Nationalparkamt entgegen.