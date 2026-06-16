Erfolge unter Nana Prestel Kunstschule Idar-Oberstein: Seit 33 Jahren kreativ Vera Müller 16.06.2026, 06:47 Uhr

i 33 Jahre Mal- und Kunstschule in Idar-Oberstein: ein Grund zum Feiern. Die "Seele" der Schule ist Nana Prestel (2. von links), wie Peter Simon (2. von rechts) in seiner Rede hervorhob. Hosser

Die Mal- und Kunstschule Idar-Oberstein besteht seit 33 Jahren: Sie ist ein „Schmuckstück“ und Aushängeschild in Sachen wertvoller und erfolgreicher pädagogischer Arbeit.

33 Jahre gibt es die Mal- und Kunstschule Idar-Oberstein, die mittlerweile in der Wilhelmstraße ihr Domizil hat. Kein echtes Jubiläum, aber dennoch: Für Peter Simon (früherer Idar-Obersteiner Bürgermeister), Vorsitzender des Freundeskreises der Mal- und Kunstschule, sowie für viele interessierte Gäste eine willkommene Gelegenheit, bei einer kleinen Feier zurückzublicken und auf dieses Schmuckstück im künstlerischen Leben der Stadt Idar-Oberstein ...







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