Die Mal- und Kunstschule Idar-Oberstein besteht seit 33 Jahren: Sie ist ein „Schmuckstück“ und Aushängeschild in Sachen wertvoller und erfolgreicher pädagogischer Arbeit.
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33 Jahre gibt es die Mal- und Kunstschule Idar-Oberstein, die mittlerweile in der Wilhelmstraße ihr Domizil hat. Kein echtes Jubiläum, aber dennoch: Für Peter Simon (früherer Idar-Obersteiner Bürgermeister), Vorsitzender des Freundeskreises der Mal- und Kunstschule, sowie für viele interessierte Gäste eine willkommene Gelegenheit, bei einer kleinen Feier zurückzublicken und auf dieses Schmuckstück im künstlerischen Leben der Stadt Idar-Oberstein ...