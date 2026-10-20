Herbstausstellung mit Lesung
Kunsthandwerk lockt in die Schreinerei nach Bärenbach
Uwe Lorentz bietet am Samstag in seiner Schreinerei in Bärenbach eine Herbstausstellung an.
Uwe Lorentz bietet am Samstag in seiner Schreinerei in Bärenbach eine Herbstausstellung an.
Dorothee Lorentz

Die Besucher tauchen ein in die bunte Welt des Kunsthandwerks in Bärenbach und können nicht nur selbst gemachte Werke entdecken, sondern sich auch in die Welt der Märchen entführen lassen.

Lesezeit 1 Minute
Der Kunsthandwerkerladen in der Weierbacher Straße ist geschlossen. Ihrem Konzept, hochwertige und handgefertigte Produkte von Handwerkern, Künstlern und Designern anzubieten, wollen die Initiatoren aber treu bleiben. Schreinermeister Uwe Lorentz, der den Laden 2023 initiiert hatte, organisiert mit seinen Mitstreiterinnen Friederike Hartmann und Heike Brust neuerdings ein Herbstevent in seiner Schreinerei in Bärenbach, an dem verschiedene ...
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