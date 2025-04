Ein bunter Raum facettenreicher Kunst ist noch bis zum 18. Mai in Berschweiler zu bewundern. Die Vernissage am Sonntag lockte das Publikum.

Zahlreiche Kunstinteressierte zog es am Sonntagnachmittag nach Berschweiler, denn hier wurde in der Kunsthalle Art Affect eine neue Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „Bühne frei“ präsentiert.

Kunsthallen-Leiterin Kornelia Doll eröffnete die Ausstellung mit Werken, die – so Kornelia Doll – zum „Entdecken, Nachdenken und Fühlen“ einladen. Mit den rund 50 Exponaten von Hans Adam, Utaellemarie Peter und Tom Spalek zeigt sich die Kunsthalle für die nächsten Wochen als ein bunter Raum voller Skurrilitäten und Überraschungen.

i Ein Bild von Utaellemarie Peter: In Berschweiler wurde eine Gemeinschaftsausstellung eröffnet. Reiner Drumm

Während Hans Adam in seinen Skulpturen vor allem von geometrischen Formen und dem Quadrat fasziniert ist, zeigt Utaellamarie Peter fantasievolle Geschöpfe und ungewöhnliche Szenarien. Tom Spalek erkennt dagegen schon in ganz alltäglichen Dingen Kunst, vor allem dann, wenn er beispielsweise Schachteln und Tuben farblich kombiniert und so zusammenwachsen lässt, was eigentlich nicht zusammengehört. Die Ausstellung bietet mit ihren figurativen bis halbabstrakten und teilweise auch skurrilen Arbeiten nicht nur einen Einblick in die individuellen künstlerischen Praktiken der Künstler, sie zeigt auch die aktuellen Strömungen der Zeit, in der sie entstanden sind.

Landrat Miroslaw Kowalski freute sich in seiner kurzen Grußrede über die farbenprächtige Vielfalt und auch darüber, dass – wieder einmal – so viele Kunstinteressenten aus nah und fern der Einladung gefolgt und ins kleine Berschweiler gekommen waren. Utaellemarie Peter gab in ihrer kurzen Einführungsrede unumwunden zu, dass sie ihre Arbeiten anders gehängt hätte, aber mit dem für sie ungewöhnlichen Resultat ausgesprochen zufrieden ist.

Bei der Vernissage, die der Saxofonist Jürgen Letter gekonnt musikalisch begleitete, waren die Künstler auch für alle Fragen offen, die beim Betrachten der Arbeiten entstanden. Die Ausstellung ist bis zum 18. Mai geöffnet.