Ausstellung in Villa Bengel Kunst, kreative Forschung und der Umgang mit Widerstand 04.11.2025, 15:00 Uhr

i Die Künstler stellten sich am Bengel-Werkstor zum Gruppenbld auf. Gina Müller

Der Campus Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier und die Jakob Bengel-Stiftung geben derzeit richtig Gas: In der Villa in der Wilhelmstraße und am Campus in Idar wurden jetzt zwei weitere Ausstellungen erneuert.

Mit zwei eindrucksvollen Ausstellungen und Vorträgen stand im Industriedenkmal Jakob Bengel und am Campus Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier alles im Zeichen von künstlerischer Forschung, Reflexion und dem Umgang mit Widerständen. Am Freitag eröffnete in der Villa Bengel die Ausstellung „Extranalities – The First, the Worst, the Best & the Rest“ des internationalen Schmuckkollektivs Extranalities.







