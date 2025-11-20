Orange Days in Idar-Oberstein: Kundgebung mit Botschaft: Nein zu Gewalt an Frauen
Orange Days in Idar-Oberstein
Kundgebung mit Botschaft: Nein zu Gewalt an Frauen
Mit einem klaren Nein zu Gewalt an Frauen startet der Landkreis Birkenfeld am 25. November in die Orange Days. Erstmals finden die vielfältigen Aktionen, die sich quer übers Kreisgebiet verteilen, während des gesamten Kampagnenzeitraums statt.
Unter dem Motto „Femizide Stoppen“ werden die politische Umsetzung wirksamer Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt sowie die bedarfsdeckende Finanzierung und der Bestandsschutz für Frauenunterstützungseinrichtungen eingefordert: Wie im vergangenen Jahr werden die Projekte des Vereins Frauen helfen Frauen am Dienstag, 25.