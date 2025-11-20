Orange Days in Idar-Oberstein Kundgebung mit Botschaft: Nein zu Gewalt an Frauen 20.11.2025, 09:27 Uhr

i Die Aktion im vergangenen Jahr stieß auf großes Interesse. Auch dieses Mal hoffen die Organisatorinnen auf Zuspruch auf dem Schleiferplatz. Roswitha Klee-Emmerich

Mit einem klaren Nein zu Gewalt an Frauen startet der Landkreis Birkenfeld am 25. November in die Orange Days. Erstmals finden die vielfältigen Aktionen, die sich quer übers Kreisgebiet verteilen, während des gesamten Kampagnenzeitraums statt.

Unter dem Motto „Femizide Stoppen“ werden die politische Umsetzung wirksamer Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt sowie die bedarfsdeckende Finanzierung und der Bestandsschutz für Frauenunterstützungseinrichtungen eingefordert: Wie im vergangenen Jahr werden die Projekte des Vereins Frauen helfen Frauen am Dienstag, 25.







