Dass sich ein Laden in der Obersteiner Fußgängerzone über Jahrzehnte hält, ist mittlerweile die Ausnahme: Die Boutique „Rififi“ feiert nun ein besonderes Jubiläum: Sie besteht seit 25 Jahren, es locken Rabatte.
Seit 25 Jahren ist die Boutique Rififi in der Obersteiner Fußgängerzone eine gute und beliebte Adresse in Sachen Mode und Accessoires. Die neuesten Trends, zeitlose Klassiker: Die beiden Inhaberinnen Tosca Späth und ihre Nichte Nadja Schupp aus Idar-Oberstein kennen sich aus und wissen, was zu den Kundinnen passt.