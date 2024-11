Wie aus einer Schul-AG die Theatergruppe Birkenfeld entstand Kultur in die Kreisstadt zu bringen war das Ziel: Wie aus einer Schul-AG die Theatergruppe Birkenfeld entstand 18.10.2024, 15:20 Uhr

i Werner Schäfer (vorn, 2. von rechts) und die Theatergruppe, die der Lehrer im Ruhestand mit ehemaligen Schülern gründete Foto: Theatergruppe Birkenfeld Theatergruppe Birkenfeld

Die Theatergruppe Birkenfeld ist seit Jahrzehnten ein Garant für Kultur in der Kreisstadt und Umgebung. Dabei fing alles ganz klein am Gymnasium Birkenfeld an. Doch nun steht der zumindest örtliche Abschied von ihrem Gründer bevor.

Stühle werden in die Luft gehoben, seitlich täuscht einer der Räuber einen Schlag an, im Hintergrund ein Bild der Gasstätte Grüner Baum an der Nahe, wie sie wohl 1800 ausgesehen haben könnte. Die Schauspieler der Theatergruppe Birkenfeld proben für ihr neuestes Stück, den „Schinderhannes“, eine Inszenierung über den Räuber Johannes Bückler, den „Robin Hood des Hunsrücks“.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen