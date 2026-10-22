Die Kult-Disco Flash in St. Wendel öffnet am Freitag, 23. Oktober, erneut ihre Türen. Die ersten Bands sind gebucht und weitere Veranstaltungen bereits terminiert. Nur eine Frage bleibt offen: Wer sind die neuen Betreiber?
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Als sich die St. Wendeler Kult-Disco Flash Anfang 2025 nach mehr als 40 Jahren mit einer großen Abschiedsparty aus dem Nachtleben verabschiedete, trugen Partygänger Trauer. Doch nun steht die Kult-Location in der Eisenbahnstraße in der Kreisstadt vor einem Comeback.