Wiedereröffnung in St. Wendel
Kult-Disco Flash öffnet am 23. Oktober wieder
Die Kult-Disco Flash in St. Wendel ist zurück: Die ersten Bands sind gebucht und Veranstaltungen terminiert. Aber wer sind eigen
Die Kult-Disco Flash in St. Wendel ist zurück: Die ersten Bands sind gebucht und Veranstaltungen terminiert. Aber wer sind eigentlich die neueh Betreiber?
Sascha Saueressig

Die Kult-Disco Flash in St. Wendel öffnet am Freitag, 23. Oktober, erneut ihre Türen. Die ersten Bands sind gebucht und weitere Veranstaltungen bereits terminiert. Nur eine Frage bleibt offen: Wer sind die neuen Betreiber? 

Lesezeit 3 Minuten
Als sich die St. Wendeler Kult-Disco Flash Anfang 2025 nach mehr als 40 Jahren mit einer großen Abschiedsparty aus dem Nachtleben verabschiedete, trugen Partygänger Trauer. Doch nun steht die Kult-Location in der Eisenbahnstraße in der Kreisstadt vor einem Comeback.
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