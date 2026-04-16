Altburg bei Bundenbach Kulinarische Reise entführt in die Eisenzeit Sebastian Schmitt 16.04.2026, 17:00 Uhr

i Backen, werken, erklären: Die Eröffnung der Altburg von Karfreitag bis Ostermontag stieß auf großes Interesse. Sebastian Schmitt

Essen wie in der Eisenzeit? Wie die Kelten kochten, vermittelt eine Veranstaltung auf der Altburg bei Bundenbach. Speisen mit Urgetreide, Wildkräutern und Waldhonig sollen einen Eindruck davon geben, wie Heimat damals geschmeckt haben könnte.

Geschichte nicht nur sehen, sondern riechen, fühlen und schmecken: Genau das ist auf der Altburg bei Bundenbach jetzt wieder möglich. Nach einer erfolgreichen Saisoneröffnung über die Osterfeiertage richtet sich der Blick in der rekonstruierten Keltensiedlung bereits auf das nächste besondere Angebot.







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