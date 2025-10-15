Google-Managerin aus Idar Künstliche Intelligenz als Partner, nicht als Gegner 15.10.2025, 09:21 Uhr

i Blitzschnell wurde via KI aus Referentin Aprajita Jain die neue Deutsche Edelsteinkönigin. Hosser

„Ich liebe dich“: Das ist einer der häufigsten via Künstlicher Intelligenz in andere Sprachen übersetzten Sätze. Wie KI unser Leben und die Arbeitswelt verändert, dazu hatte Google-Managerin Aprajita Jain aus Idar-Oberstein viele Beispiele.

Kleiner Gag am Rande: Nach wenigen Minuten kam es zum Blackout. Der PC hatte keinen Saft mehr. Nichts geht mehr. Ohne Strom keine Künstliche Intelligenz (KI). So einfach ist das. Hätte KI ahnen können, dass man vorsorglich besser eine externe Stromquelle beim Vortrag nutzt, wenn der Akku schwach ist?







