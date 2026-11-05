Abschlussprüfung bei Sien Künftige Offiziere üben mit Greenlinern statt Panzern Andrea Brand 05.11.2026, 18:00 Uhr

i Ein Greenliner während der Übung im Wald bei Sien und Schweinschied. Andrea Brand

Acht angehende Offiziere haben im Wald bei Sien und Schweinschied den praktischen Teil ihrer Abschlussprüfung abgelegt. Warum sie nur mit Fahrzeugen und nicht mit Panzerhaubitzen in die Übung gezogen sind.

Man musste schon genau hinsehen. Zwischen den Bäumen standen olivgrüne Geländewagen, daneben Soldaten mit Karte und Helm, konzentriert, mit Blick ins Gelände. Kein Lärm, kein Panzer. Was so unscheinbar wirkte, war der Ernstfall auf Zeit. Die Artillerieschule Idar-Oberstein, hatte ihre 6.







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