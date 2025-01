Gemeindeschwester plus Kümmerer-Struktur für hochbetagte Menschen schaffen 17.01.2025, 17:00 Uhr

i Seit Anfang Januar ist Britta Bidinger die neue Gemeindeschwester plus für die VG Baumholder. Ihr erstes Ziel ist es, sich in allen Orten und vor allem bei den Senioren bekannt zu machen. Sascha Saueressig

Auch in der VG Baumholder gibt es nun eine Gemeindeschwester plus. Britta Bidinger ist für hochbetagte Senioren da, um ihnen mit Tipps und Angeboten zu helfen. Im ersten Schritt geht sie in die Orte, um sich bekannt zu machen.

Noch ist das große Büro unterm Dach des Gesundheitspunkts in der alten Schule in Ruschberg etwas spartanisch eingerichtet: Auf dem Schreibtisch stehen ein Laptop und ein Diensthandy in der Ladestation. Auf dem Tisch liegen Visitenkarten. Vor dem Gebäude steht ein weißer Kleinwagen, der in den kommenden Tagen noch mit einem Logo foliert werden wird.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen