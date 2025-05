Was für ein cooler Abend – fast schon zu cool: Die kühlen Temperaturen sorgten dafür, dass es beim Auftakt der Jazztage am Freitagabend doch ungewohnte Lücken gab. Doch die Musik erfüllte alle Erwartungen. Heute geht es um 19 Uhr weiter.

Traditionell eröffnete die Golden Swing Big Band nach einleitenden Begrüßungsworten von OB Frankf Frühauf und Kulturdezernentin Annette Strohm den musikalischen Reigen auf dem Schleiferplatz. Trotz der kühlen Temperaturen war der Platz und auch die Fußgängerzone da schon gut gefüllt.

i Wann sieht man schon mal eine Tuba auf der Open Air-Bühne? Marshall Cooper aus Mainz Hosser. HOSSER

Nur eine halbe Stunde später geht es auch auf der Partybühne vor dem Eckstein los: Die Brass-Band „Marshall Cooper“ aus Mainz vollbringt das Kunststück, moderne Beats auf Blechblasinstrumenten darzubieten – das ist spannend und inspiriert zum Tanzen, woran der scratchende DJ Mahmut Altunay einen großen Anteil hat. Und wann sieht man schon mal ein Tuba in Aktion? Die Truppe um den Trompeter und Blues-Harp-Spieler Manuel Hilleke lässt sich auf keinen Stil festnageln: Swing, Jazz, Pop, Western, Rhythm ’n’ Blues, Funk, Hip-Hop – alles ist vertreten. Und passt perfekt zusammen.

i Alma Naidu Hosser. HOSSER

Ruhigere Töne schlägt derweil auf dem Maler-Wild-Platz Alma Naidu an, die die Süddeutsche Zeitung bereits vor Jahren als „eines der größten Gesangstalente der Republik“ beschrieb. Das ist nicht übertrieben: Ihr engelsgleicher Gesang erinnert in Kombination mit ihren Top-Begleitmusikern an Norah Jones. In Idar präsentierte die 30-jährige Münchnerin viele selbstgeschriebene Stücke von ihrem hörenswerten neuen Album „Redefine“.

i Louis Matute Hosser. HOSSER

Anspruchsvoll geht es auf der eigentlichen Jazz-Bühne – der Mooler ist immer mit dabei auf der Bühne – mit Louis Matute weiter. Der Schweizer Jazz-Gitarrist und Komponist lässt südamerikanische und karibische Töne in seiner Stücke einfließen (der Vater kommt aus Honduras), oft verträumt dargeboten in einem Soundteppich, der von einer hervorragenden Band gewoben wird – Fusion-Jazz vom Feinsten.

i Die Blues Brothers sind in Idar Hosser. HOSSER

Während auf dem Schleiferplatz das Absinto Orkestra ihren „Gadjo Jazz“ präsentieren, eine wilde Mischung aus Klezmer, Flamenco, Tango, Blues und Balkan-Folklore, und Anja Tschenisch and the Rhimshots in der oberen Fußgängerzone „Women in Boogie and Blues“ zelebrieren, kommt die Party auf dem Marktplatz jetzt so richtig in Fahrt. Elmar Federkeil, Jazztage-Dauergast, Schlagzeuger und Programminitiator in einem, hat diesmal die „Blues Brothers“ mitgebracht. Neun schwarz gekleidete Herren, allesamt Profimusiker aus der Saar-Lor-Lux Region, lassen mit den Hits aus dem gleichnamigen Kultfilm und weiteren Soul- und Rockklassikern die Post abgehen – sehr zur Freude all der Feierbiester, die mit den leisen und jazzigeren Tönen auf den Nachbarbühnen nicht sooo viel anfangen können.

Heute Abend geht es weiter unter anderem mit der Bluesmafia (19.30 Uhr) und Fola Dada (21.30 Uhr) auf dem Schleiferplatz, Morgane Ji (20 Uhr) und der Federkeil Allstar Band (22 Uhr) auf dem Marktplatz, Shalosh (20 Uhr) und Norlyz (22 Uhr) auf dem Maler-Wild-Platz sowie Sikmon & Simon (20.15 Uhr) und The Big Groove feat. Vanesa Harbek in der oberen Fußgängerzone.