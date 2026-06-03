Diskussion in Birkenfeld
Kritik an Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus an B41
Vom Nordtor aus soll der Heinrich-Hertz-Campus an die B41 angebunden werden.
Vom Nordtor aus soll der Heinrich-Hertz-Campus an die B41 angebunden werden.
Gerhard Ding. GERHARD DING

In Birkenfeld beginnt sich eine Bürgerinitiative zu formen. In Elchweiler stellt sich der Gemeinderat gegen die Pläne. Die Sorge um den Schönewald als Naherholungsgebiet und Lebensraum ist groß. Das sagen Kreis, VG, und Stadt Birkenfeld zur Kritik.

Lesezeit 4 Minuten
Seitdem die Pläne für eine Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus (HHC) in Birkenfeld an die B41 wieder Gestalt annehmen, formt sich in Birkenfeld und Umgebung Widerstand gegen das Vorhaben.Anstoß für die Kritik ist die Initiative der Stadt Birkenfeld, eine Fortführung der K7 über das Nordtor des Heinrich-Hertz-Campus bis zur B41 prüfen zu lassen.

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