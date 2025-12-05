Ausstellung in Baumholder Krippen im Goldenen Engel: Eine alte Idee neu belebt Sascha Saueressig 05.12.2025, 19:00 Uhr

Parallel zu den Winternights ist der Goldene Engel geöffnet. Dort präsentieren neun Aussteller am 10. und 17. Dezember ihre kunstvoll selbst gestalteten Weihnachtskrippen sowie ein vielfältiges Sortiment an hochwertigem Krippenzubehör.

Anfang der 2000er-Jahre gab es die Weihnachtskrippenausstellung in Baumholder über einige Jahre – damals noch im Hotel Ullrich als Ausstellungsfläche. Auch seinerzeit war Günter Heinz der Organisator. „Mit dem Wegfall des Hotels fehlte die Fläche und die Ausstellung fiel dann weg", erinnert er sich.







