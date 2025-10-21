Telefonbetrug in Baumholder: Kriminalpolizei stoppt Schockanruf bei Übergabe
Noch vor der Übergabe von Geld und Wertgegenständen ist die Kripo da und kann einen Telfonbetrug nach einem Schockanruf verhindern. Eine 81-jährige Frau aus Baumholder kommt mit dem Schrecken davon.
Vor der Haustür erfolgte der Zugriff durch die Kriminalpolizei. Nach einem Schockanruf bei einer 81-jährigen Frau am vergangenen Donnerstag, hat die Polizei die Übergabe von Wertgegenständen verhindert und einen 24-jährigen Abholer festgenommen.Kurz nach 13 Uhr erhielt eine 81-Jährige aus Baumholder einen Schockanruf.